President Bolsonaro in ziekenhuis na tien dagen hik

Bolsonaro is in goede doen, liet zijn kantoor weten. Zijn agenda is schoongeveegd. Hij blijft 24 tot 48 uur onder observatie om de oorzaak van de langdurige hik te onderzoeken. Het kan zijn dat de hik samenhangt met medicatie die hij neemt na een recente tandimplantatie of met slokdarmirritatie na een serie buikoperaties die hij moest ondergaan nadat hij in 2018 was neergestoken.

Bolsonaro raakte een jaar geleden besmet met het coronavirus. Hij heeft veel kritiek gekregen op zijn aanpak van Covid-19, die hij een soort griepje noemt. Hij zei in november zich niet te laten vaccineren. Meer dan 535.000 Brazilianen zijn overleden aan Covid-19.