3 jaar cel voor man die inreed op terras in Deventer

Van T. reed in op de groep mensen nadat hij kort daarvoor betrokken was in een vechtpartij met vijf anderen in het centrum van Deventer. Na de ruzie stapte de dader met twee passagiers in de auto, waarna hij vol gas inreed op het vijftal en een achterliggend terras. Daarbij maakte de man zeker vijf slachtoffers, onder wie iemand die niets met de vechtpartij te maken had.

Naast de Deventenaar zijn nog twee mannen die aan de vechtpartij meededen veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Een 27-jarige man uit Deventer krijgt een taakstraf van 150 uur opgelegd en een 25-jarige plaatsgenoot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk.