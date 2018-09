VVD Eindhoven wil ledenraadpleging voorzitter

Het Eindhovense VVD-raadslid Ferry van den Broek heeft dat donderdag gezegd naar aanleiding van een NOS-bericht. Eerder pleitten de kandidaat-voorzitters Peter Smit (wethouder in Den Haag) en Bert Homan (wethouder Utrechtse Heuvelrug) al voor een ledenraadpleging. Het VVD-bestuur wil de nieuwe voorzitter laten kiezen op het komende partijcongres in Bussum. Volgens Smit en Homan zullen daar lang niet alle leden komen en is een ledenraadpleging beter.

De nieuwe VVD-voorzitter moet oud-minister Benk Korthals opvolgen. Die is niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het hoofdbestuur heeft Henry Keizer, voorzitter van de kamercentrale Den Haag voor de functie voorgedragen.

Van den Broek verwacht veel steun voor de moties van de afdeling Eindhoven. Er zijn online al diverse sympathiebetuigingen binnengekomen en er lijkt ook steun van andere VVD-afdelingen, laat hij weten.

In 2003 en 2008 werd de VVD-voorzitter ook via een ledenraadpleging gekozen. In 2010 gebeurde dat niet. Korthals was toen de enige kandidaat.