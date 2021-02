Wetenschappers doen bijzondere ontdekking: biggen kunnen gamen

Volgens de onderzoekers is het feit dat de biggen de verbinding tussen de joystick en de activiteit op het scherm kunnen begrijpen een aardige prestatie. De bedoeling van het spel is dat de biggen een cursor in een van de twee blauwkleurige balken op het scherm slepen. Op een gegeven moment was zelfs de beloning die Hamlet en consorten overhandigd kregen voor het gamen niet meer nodig: het spel bleek op zichzelf interessant genoeg voor de biggen.

Eten

Doorgaans zouden de biggen namelijk voor elk potje dat ze ‘winnend’ afsloten een pallet met eten naar beneden geschoven krijgen. Het systeem dat dit mogelijk maakte ging echter stuk. Tot verbazing van de wetenschappers, waren de dieren allang niet meer bezig met hun te verkrijgen beloning: de dieren bleven onverhinderd verder gamen.

Volgens wetenschapper Candace Croney zijn dit soort tests belangrijk om dieren als biggen beter te leren begrijpen. ,,Het toont aan dat – net als bij andere dieren – de manier waarop wij biggen behandelen belangrijk voor ze is en een zekere impact op ze heeft.” Daarnaast was het voor de wetenschappers bijzonder om te zien dat de biggen, ondanks dat ze niet over duimen en handen beschikken en ook nog eens slechtziend zijn, gewoon een videospelletje kunnen spelen.

Daarbij moet wel verteld worden dat het niet altijd een makkelijke opgave voor de varkens was. Zo was bij de Yorkshire pigs Hamlet een vaardigere gamer dan Omelette, maar hadden ze allebei aanzienlijke moeite met het spelletje naarmate de moeilijkheidsgraad omhoog ging. Bij de Panepinto microvarkens was het verschil in niveau nog een stukje groter. Het lukte Ivory om in 76% de balken te raken, daar waar Ivory ver achter bleef met een score van 34%.

’Biggen kijken je recht in de ogen’

Kate Daniels, van de Willow Farm in Worcestershire, vertelt aan BBC-Radio 4 dat de resultaten van het onderzoek haar niet verbazen. ,,Dat ze een situatie kunnen uitbuiten om een beloning te krijgen is geen verrassing. Als je met varkens werkt dan zie je dat dagelijks.”

Ook moet de intelligentie van de dieren volgens haar niet onderschat worden. Daarbij haalt ze een vaak herhaalde quote van Winston Churchill aan. ,,Honden kijken tegen je op, katten kijken op je neer en biggen kijken je recht in de ogen.”