'Uitbraak coronavirus in Haagse moskee'

De bezorgde leden, wier namen bij Omroep West bekend zijn maar anoniem willen blijven, hebben de gemeente Den Haag al meerdere keren tevergeefs verzocht om in te grijpen. Want hoewel het bestuur op 12 maart officieel besloot om het gebedshuis te sluiten voor alle gebeden en andere bijeenkomsten, ook tijdens de ramadan, werd hier geen gehoor aan gegeven.

De besmetting met het coronavirus werd op vrijdagavond 22 mei gemeld bij het bestuur van de moskee, een week nadat een van de bezoekers van de moskee positief werd getest op Covid-19. Hierop is het bestuur opnieuw in actie gekomen en heeft het besloten het pand per direct te sluiten tot 10 juni. Volgens sommige bronnen is er tijdens het Suikerfeest toch een gebedsdienst georganiseerd en is op 27 mei het lichaam van het overleden lid opgebaard in de moskee. Daarbij zouden directe familieleden, die ook besmet zouden zijn met het coronavirus, aanwezig zijn geweest.