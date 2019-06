Kwallenalarm Benidorm: stranden even dicht

Het Rode Kruis heeft meerdere mensen moeten helpen op de stranden bij Benidorm. Uiteindelijk besloten de autoriteiten het zwemmen zelfs even te verbieden. Hulpverleners hebben zoveel mogelijk gevaarlijke kwallen uit het water gehaald. Op veel plaatsen hangen nu wel weer waarschuwingsvlaggen, zo melden Spaanse media.

Begin juni werd een vrouw in Alicante opgenomen in het ziekenhuis nadat zij door een Portugees oorlogsschip was gebeten. Ze werd met een opgezwollen gezicht, pijn en misselijkheid opgenomen in het ziekenhuis.

De gevaarlijke kwal is te herkennen aan de fluorescerende violette kleur en het lichaam dat gevuld is met gas waardoor het dier op het wateroppervlakte drijft. De giftige tentakels kunnen tientallen meters lang zijn.

In het ergste geval kan je overlijden na een steek. Maar de meeste slachtoffer krijgen spierpijn, hoofdpijn en kunnen in shock raken. Ook een dode kwal op het strand kan nog giftig zijn.

Onze bioloog Freek Vonk schreef eerder een column over het Portugese Oorlogsschip. Hij lijkt zo onschuldig: