Boosheid om weigering kabinet regeling weduwen Indische kwestie: ’Kan dit niet meer horen’

Van Ooijen is nog maar nét begonnen met de beantwoording van Kamervragen als het rumoer in de zaal begint. De CU’er noemt het ene na het andere voorbeeld waarbij een regeling juist tot onvrede zou leiden, zoals een scheiding met als gevolg twee weduwen. „Complete onzin”, klinkt het boos vanaf de publieke tribune. Een 91-jarige weduwe die samen met haar kleinzoon naar het debat in de Kamer is gekomen, staat op. „Ik kan dit niet meer aanhoren”, zegt ze, terwijl ze zich naar de uitgang begeeft.

Backpay

De salariskwestie speelt al decennialang. De ambtenaren en militairen kregen tussen 7 maart 1942 en 15 augustus 1945 geen of slechts gedeeltelijk salaris uitbetaald. Na de Tweede Wereldoorlog achtte Nederland zich juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen alsnog uit te keren.

In 2015 kwam er een regeling voor de laatst overlevende militairen en ambtenaren die de Staat dienden. Iets meer dan 600 mannen kregen daarom ‘backpay’: wie na de Tweede Wereldoorlog salaris of soldij was misgelopen, kon aanspraak maken op 25.000 euro. Weduwen van de betreffende mannen kregen die niet. De Tweede Kamer nam daarom een motie aan om dit alsnog te regelen.

Dermate ingewikkeld

Volgens Van Ooijen is het afbakenen van zo’n regeling echter dermate ingewikkeld, dat het praktische uitvoering daarvan ‘onmogelijk’ maakt. Een regeling zou tot onvrede leiden onder mensen die net buiten de boot vallen, is de kern van zijn pleidooi. „Het komt altijd op afbakening aan. Als je iedereen recht wil doen, dan kost dat grosso modo 2 miljard, en daarvoor heb ik niemand horen pleiten.” Van Ooijen gaat er daarbij vanuit dat ook alle andere nabestaanden aanspraak zullen maken op de regeling.

Volgens Van Ooijen is het besluit om géén regeling voor weduwen in te stellen ‘een van de lastigste’ die hij heeft moeten nemen, en is hij zelfs van mening veranderd. ,,Helaas, helaas heb ik moeten besluiten om deze individuele regeling niet in te stellen.”

Nabestaanden en betrokkenen laten weten het er niet bij te zullen laten zitten. Ze hebben twee advocaten in de arm genomen. Ook de Tweede Kamer is niet zonder meer akkoord met dit besluit. Meerdere partijen gaven aan hier nog niet klaar mee te zijn, en willen binnenkort nog een keer in debat.