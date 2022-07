Boeren blijven wereldnieuws

Autosport

Bernie Ecclestone komt terug op uitspraken over Poetin: ’Gezegd zonder nadenken’

Bernie Ecclestone heeft zich geëxcuseerd voor zijn eerdere loftuitingen over de Russische president Vladimir Poetin. De voormalige baas van de Formule 1 had ruim een week geleden onder meer gezegd dat de inval in Oekraïne ’het juiste voor Rusland’ was en noemde Poetin een ’eersteklas persoonlijkheid...