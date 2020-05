Raketlancering SpaceX vlak voor lancering afgeblazen, Trump kan naar huis

Terwijl de Amerikanen de laatste jaren met het schaamrood op de kaken hebben toegezien hoe ze in de ruimte afhankelijk werden van de Russen, moest SpaceX woensdagavond eindelijk weer een Amerikaanse bemande ruimtevaart gaan uitvoeren.

Alle ogen waren op de lanceerbasis van Cape Kennedy, Florida, gericht. President Donald Trump vloog met zijn presidentiële vliegtuig, de Air Force One, langs de raket Crew Dragon, die klaarstond om later op de avond te worden gelanceerd.

Trump zou toezien hoe de astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley naar ruimtestation ISS werden geschoten.

Donald en Melania Trump zijn aanwezig. Ⓒ REUTERS

Naar de lancering was lang uitgekeken. De risico’s waren groot. Vierendertig jaar geleden explodeerde de Amerikaanse shuttle Challenger na 72 seconden, live op tv, waarbij zeven bemanningsleden om het leven kwamen.

Afgeblazen

Maar niet alleen veiligheid is een probleem; ook het weer kan dat zijn, zo bleek. De lancering, die gepland stond voor iets na 22.30 uur Nederlandse tijd, werd ongeveer een kwartier voor lancering definitief geannuleerd. Zaterdag wordt een nieuwe poging ondernomen.

Dat Trump aanwezig naar Florida was gekomen voor de lancering, laat zien hoeveel er op het spel stond. Trump zou pas de derde Amerikaanse president worden die een lancering bijwoont. Richard Nixon was in november 1969 bij het vertrek van Apollo 12, de tweede bemande vlucht naar de maan. Bill Clinton zag in 1998 hoe spaceshuttle Discovery opsteeg.

Commercieel

Zaterdag volgt kans twee om de eerste commerciële bemande vlucht ooit waarheid te laten worden. Terwijl de ruimteambities van oprichter Elon Musk flinke vertraging hebben opgelopen – hij wilde naar Mars, maar dat lijkt nooit meer te lukken – geldt deze lancering als een absoluut hoogtepunt. De commerciële ruimtevaart lijkt sowieso de toekomst te hebben. Musk voelt voor SpaceX al de concurrentie van Jeff Bezos, oprichter van webwinkelreus Amazon, die met miljarden aan zijn Blue Origin-vluchten en een ruimtekolonie werkt.

