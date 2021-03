Gekozen lijsttrekkers donderdag al op bezoek bij Kamervoorzitter voor formatie

Doel van die ontmoetingen om een verkenner aan te wijzen voor de formatie. Die verkenner zal vervolgens met de fracties onderzoeken welke coalitiemogelijkheden zij voor zich zien. Daaruit komt een advies voort aan de Tweede Kamer, waarna een debat volgt over de verkiezingsuitslag. Dat debat is met de nieuwe Kamer, die woensdag 31 maart wordt geïnstalleerd, een week na de verkiezingen.

Sinds 2012 ligt de regie van de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer in plaats van bij de Koning. De verkenner wordt later op de donderdag door Arib ontvangen in de Stadhouderskamer.