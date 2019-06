Reuzenmiereneter geboren in GaiaZOO

Het jong weegt 1700 gram en weet zich goed vast te houden op de rug van haar moeder, Mocoa. De kleuren van de vacht van het jong lopen over in die van de moeder, zodat het jong goed gecamoufleerd is.

Het is voor Mocoa de tweede keer dat ze voor nageslacht zorgde: in 2016 zette zij al eens eerder een jong op de wereld.

GaiaZOO heeft nog geen naam voor hun nieuwe aanwinst. Er zijn drie toepasselijke, Zuid-Amerikaanse namen bedacht waar bezoekers uit mogen kiezen: Bera, Ivoti en Xena.