Spoeddebat Haags cultuurpaleis gaat niet door

DEN HAAG (ANP) - Er komt geen spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de bouw van het omstreden cultuurpaleis. De oppositie wilde donderdagavond debatteren, omdat de voorbereidingen voor het zogeheten Spuiforum doorgaan, terwijl de tegenstanders sinds de verkiezingen een meerderheid in de raad hebben. Maar de voorbereiding is stilgelegd, dus is er geen aanleiding meer voor een spoeddebat.

De negen oppositiepartijen die het debat hebben aangevraagd, meldden dat woensdag.

De oppositie maakte zich boos over archeologisch onderzoek dat de komende weken zou worden gedaan op de plek waar het Spuiforum moet verrijzen. Het onderzoek is uitgesteld. Er wordt niet gegraven zolang er wordt onderhandeld over een nieuw college. Het megaproject is namelijk een gevoelig punt in de formatie.

Het cultuurpaleis moet onderdak gaan bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De bouw kost zeker 181 miljoen euro.