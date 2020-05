Peiling: 50Plus ingestort

Een maand geleden stond de partij nog op 10 zetels in de peiling. „Zo’n electorale ineenstorting van een partij, die in de Kamer zit, heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, schrijft De Hond in een verklaring. „Alleen Trots op Nederland (partij van Rita Verdonk red.) daalde in het najaar van 2008 abrupt door interne strubbelingen, maar dat was een partij die nog niet via verkiezingen in de Kamer was vertegenwoordigd.”

Voormalig 50Plus-partijleider Henk Krol komt met zijn nieuwe Partij voor de Toekomst wel terug in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn, maar zijn collega Kamerlid Kooten-Arrissen niet. Ook de andere ruziepartij, Denk, raakt weer een zetel kwijt. De partij van Azarkan, Kuzu en Öztürk staat nu op 1 zetel.