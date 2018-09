"Blijkbaar bieden CDA en VVD op rechts niet voldoende antwoorden voor de grote groep rechtse kiezers en er is veel onvrede, waardoor velen zijn opgeschoven naar de populistische PVV.

De PVV kon de afgelopen tijd dus rekenen op een groeiend aantal zetels in de peilingen. Tot het ‘marokkanen-incident’ bij de speech van Wilders. De PVV verloor in één keer 7 zetels. Niet alleen Rutte kreeg een nare bijsmaak van de uitspraken van Wilders, maar ook een groot deel van zijn eigen aanhang.

Dit heeft de problematiek op rechts in mijn ogen op een pijnlijke manier blootgelegd. De uitspraken van Wilders gingen ook veel van zijn eigen kiezers te ver. Kunnen Henk en Ingrid zich nog wel identificeren met de partij van 'alleenheerser’ Wilders? Of is het een keuze bij gebrek aan beter op rechts?

Ik denk dat veel kiezers tussen de gevestigde partijen CDA/VVD en de populistische PVV inhangen, maar er zijn gewoon geen andere opties. Het is voor deze zwevende kiezers dus wachten tot er een goed alternatief komt. Ik vraag me alleen af wie of wat dat alternatief moet zijn."

Heeft deze lezer gelijk? Is het gat op rechts te groot? En wat zijn de alternatieven?