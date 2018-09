Oud-bewaker Auschwitz krijgt 5350 euro

Lipschis is aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan de moord op meer dan 10.000 mensen, onder wie meer dan 4000 uit Nederland. Eind februari besloot de rechtbank in Ellwangen echter dat hij niet terecht kan staan, omdat hij dement is. Omdat de geboren Litouwer voor de wet onschuldig in voorarrest heeft gezeten, heeft hij recht op compensatie. Hij krijgt 25 euro voor elke dag in hechtenis.

Nazi-Duitsland (1933-1945) bouwde begin jaren 40 rond het plaatsje Oswiecim (Auschwitz) in het bezette Polen een industrieel complex voor dwangarbeid. Het kreeg op den duur ook de taak Joodse Europeanen uit te roeien. In Auschwitz zijn zeker 1,1 miljoen mensen vermoord. Lipschis is in verband gebracht met 12 transporten met duizenden gevangenen, die tijdens zijn werkzaamheden als kampbewaker in het kamp arriveerden. Het ging onder meer om zes treinen uit Nederland. De 4429 gevangenen daaruit zijn direct na hun aankomst vermoord.