Noorden vreest Narcos-achtige toestanden

Het drugslab kwam in beeld na een melding over een gestolen auto. Toen agenten ter plaatse gingen, kregen ze het vermoeden dat er een lab in het pand zat. Ⓒ Persbureau Meter

WILDERVANK - De vondst van een drugslab in Wildervank (gemeente Veendam) leidt donderdag tot verontruste reacties rondom de Meihuizenweg in de Groningse plaats. Het is lang niet de eerste keer de laatste tijd, dat er drugsgerelateerde labs of stortplaatsen van drugsafval opduiken in het noordoosten van het land.