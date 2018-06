Etende vrouwen voelen zich voor schut gezet

Natuurlijk zijn niet alle vrouwen hier blij mee en het Londense vervoersbedrijf zeker niet.

Vrouwen eten

De Facebook pagina is opgericht door 39-jarige filmregisseur Tony Burke. Het was hem opgevallen dat er in de metro meer vrouwen eten dan mannen. Hij begon er foto’s van te maken en plaatste deze op de social media site. Ook zijn vrienden waren meteen enthousiast.

Wildlife-fotografie

'Eten is een van de normaalste dingen', zegt Burke, 'Wij maken er kunst van. Een Londense vorm van wildlife-fotografie.'

De bekendheid van de groep steeg de laatste tijd explosief. Dit komt waarschijnlijk doordat een columniste Caitlin Moran van The Times zichzelf etend op de pagina terug zag en hier een column over schreef. Dit deelde ze weer met een half miljoen volgers op haar Twitter-account.

Behoorlijk negatief

Toch is niet iedereen blij met de foto’s. De beelden worden stiekem gemaakt. Moran: 'De reacties onder de foto’s zijn dan ook behoorlijk negatief en soms ronduit seksistisch. Voor vrouwen die al een negatief zelfbeeld hadden is dit niet leuk natuurlijk. Zij zullen hierdoor nog slechter over zichzelf gaan denken.'

Daarom start Moran nu haar eigen schandpaal. Zij vraagt de mensen om foto’s van de ‘fotografen’ op te sturen. Deze zal ze dan delen met haar publiek.

Gêneren

Ondanks dat het een gemeengoed is geworden om de laatste 20 à 25 jaar zonder schaamte en plein public te eten, toch zijn er nog altijd mensen die zich gêneren.

En dat is maar goed ook zegt onze huispsycholoog Jeffrey Wijnberg. 'Aan de ene kant zie je dat mensen steeds meer dingen van het privédomein naar het publieke domein verhuizen. Wat thuis kan, kan ook in het openbaar. En dit schijnen ze heel normaal te vinden. Ze eten, drinken of maken zich op in een bomvolle treincoupé of elders buiten.

Aan de andere kant blijft er een groep die zich geneert wanneer ze in het openbaar eet of andere dingen doet. Je trekt dan toch alle aandacht op je. Het is een vorm van jezelf blootgeven. Je wordt beoordeeld op wat je doet. Als je een vette hamburger zit te eten en je hebt een dikke kont dan kan je erop zitten wachten dat mensen denken "hoe haalt zij dit in haar hoofd?". "Ze wil zeker nog dikker worden." Je geeft iets ongevraagds prijs. Doordat je je gêneert zit er een remming op je gedrag en dit is maar goed ook, anders zou er helemaal geen houden meer aan zijn.'