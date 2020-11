Poolse Vogue pakt uit met protestcover abortuswet (foto): ’Staan aan jullie kant’

Al wekenlang wordt in Polen geprotesteerd tegen de inperking op het recht op abortus. Dat zou door de nieuwe wet enkel nog mogelijk zijn als het leven van de vrouw in gevaar is of na verkrachting. De straten stroomden vol met honderdduizenden mensen voor de grootste betogingen van de laatste decennia in het land en de wet werd tijdelijk in de koelkast gestopt. Maar het gevaar is nog niet helemaal geweken en ook de Poolse editie van Vogue laat nu van zich horen, zo meldt Het Nieuwsblad.

Op de cover van het nieuwe nummer prijkt Anja Rubik met onder haar de tekst ’De kracht van vrouwen’. Op de wang van het model staat een rode bliksemschicht, het symbool van de protestbeweging. „Alles wat de Poolse vrouw aangaat, gaat ook ons aan”, klinkt het in een statement van de redactie. „Dat is al zo sinds ons eerste nummer en zal altijd zo blijven. Daarom hebben we aan supermodel - en vandaag de dag vooral activist - Anja Rubik gevraagd om onze cover te sieren. Ze werd gefotografeerd met de symbolen die onze miljoenen landgenotes na aan het hart liggen. We staan aan jullie kant.”

Rubik, die op 37-jarige leeftijd al een indrukwekkende carrière achter de rug heeft als model voor onder andere Fendi, Saint, Laurent en Chloé, deelde zelf ook de cover op haar Instagram en noemt het ’de belangrijkste en meest persoonlijke voorpagina en portret uit mijn loopbaan.’ „Dit moment zal de Poolse maatschappij nog jarenlang beïnvloeden. Voortplantingsrechten zijn mensenrechten. Ze geven ons de garantie op de vrijheid om keuzes te maken over ons leven, lichaam, gezondheid en toekomst.”

Naakt

De Instagrampost van zowel de Vogue als model Rubik kon in enkele uren tijd al op tienduizenden likes rekenen. Ondertussen werd ook nog een tweede cover vrijgegeven waarop het model helemaal naakt gaat, enkel omringd door de rode rook van een kleurbom. Ook al een symbool van het protest.