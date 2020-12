Woeste giraffe jaagt toeristen de stuipen op het lijf

Op beelden die gemaakt zijn door van een van de inzittenden van de safaritruck is te zien hoe de auto over de zandwegen scheurt terwijl de giraffe achter hen aan rent. De groep was net op weg terug naar de lodge toen het dier het opeens op z’n heupen kreeg. Hij kwam zo dichtbij dat hij „bijna op de auto stapte”, aldus de 27-jarige Dicken Muchena.

„De giraffe zag er eerst onschuldig uit, maar opeens werd het dier boos en werden we weggejaagd. Het dier probeerde zelfs om de weg te versperren, maar het lukte ons om weg te komen. Het was een eng avontuur.”

Geen van de toeristen raakte gewond. Dickens denkt dat de giraffe hen aanzag voor vijanden. Giraffes kunnen een snelheid halen van zo’n 50 kilometer per uur.