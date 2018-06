Lau G. weer in cel voor moord

Lau G., die tot voor kort nog in Spanje verbleef, zou dinsdagavond eigenlijk tijdens de oprichtingsbijeenkomst geïnstalleerd worden als leider van de Limburgse tak van de motorbende. De hoogste baas van No Surrender in Nederland Klaas Otto, zegt nu na de bliksemactie van justitie niet op zoek te gaan naar een andere president. Lau G.’s zoon Roy nam het motorhesje namens zijn vader in ontvangst.

Volgens het OM zijn er nieuwe feiten en omstandigheden in deze zaak die aanleiding hebben geven tot de aanhoudingen. Welke dit zijn, dat houden de opsporingsdiensten in het belang van het onderzoek geheim. Karim Fourkour (19) en Fouad Bendalla (23) werden in mei 2006 betrapt tijdens het leeghalen van een hennepplantage in Venray en ter plekke doodgeschoten.

Zoutzuur

De verdachten hebben de lijken van de twee mannen volgens bronnen laten oplossen in zoutzuur. Het is de derde keer dat het duo Lau en Geert G. wordt aangehouden in deze geruchtmakende zaak. Beide mannen werden in november 2006 voor het eerst opgepakt en in oktober 2012 voor de tweede keer. De rechter liet hen beide keren weer vrij. Eind vorig jaar werd er na zeven jaar een begin gemaakt met de strafzaak tegen de twee verdachten.

Marcel Heuvelmans, advocaat van Lau G., zegt verrast te zijn door de nieuwe arrestatie van zijn cliënt, maar wilde verder geen commentaar geven. „Ik wacht eerst af wat justitie denkt voor een nieuwe informatie te hebben. Dat hoor ik donderdag tijdens de voorgeleiding bij de rechter-commissaris.”