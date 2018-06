Gijzeling in Oekraïnse stad

Meer informatie over de gijzeling ontbreken.

De Verenigde Staten dreigen Rusland nieuwe sancties op te leggen als Moskou geen stap terugzet in het conflict met Oekraïne. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zei minister John Kerry van Buitenlandse Zaken de hand van Rusland te zien in de onrust in de Oekraïense steden Donetsk en Charkov. Moskou wil volgens hem de situatie zo draaien dat het kan ingrijpen onder het mom van bescherming van de Russische minderheid, net zoals op de Krim.