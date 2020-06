Konijn gedumpt in glasbak Koewacht

„Aan de stoere persoon/personen die het een goed idee vonden om dit konijntje in een papieren zak in een glasbak in Koewacht te gooien: je/jullie moeten helemaal maar geen dieren meer nemen. Dieren zijn geen wegwerpartikelen”, zo laat een woedende medewerker van de Dierenambulance weten op Facebook.

Het dier heeft het niet overleefd. „Helaas lag het konijntje vanmorgen dood in zijn hokje bij de opvang. Gelukkig niet in een papieren zak in de glasbak gestorven!”

De Dierenambulance roept iedereen op die meer weet zich te melden.