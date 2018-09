Wat te doen tegen huismijt

Wat je moet weten over huismijt

Het is niet zo'n fris verhaal, maar wel noodzakelijk dat je het weet: huisstofmijten leven met miljoenen tegelijk in je matras, kussen en knuffelbeesten. De met het blote oog onzichtbare spinnetjes voeden zich met de haren en huidschilfers die we verliezen. Ze zijn gék op vocht en warmte, vandaar dat ze zo graag in je bed wonen.

Op zich zijn ze ongevaarlijk, maar ze kunnen wel astma en allergische reacties uitlokken, vooral bij kinderen. Het is onmogelijk om al die miljoenen minispinnen volledig uit de slaapkamer of huis te bannen, maar je kunt hun aantal wel tot een acceptabel aantal beperken.

---Weetje: In een gemiddelde matras kruipen naar schatting twee tot drie miljoen huisstofmijten rond.---

Wat kun je tegen huismijt doet

1. Houd het koel

Mijten bestrijden heeft geen enkele zin als de luchtvochtigheid in huis te hoog is. Warmere lucht kan meer vocht bevatten dan koelere, dus ook de temperatuur is in dit geval van belang.

2. Wassen op zestig graden

Misschien denk je dat je bed nog best fris is na veertien dagen zweten en snurken, maar dat valt vies tegen. Verschoon kussenhoezen, dekbedhoezen en onderlakens iedere week, en was ze op minimaal 60 graden. Die temperaturen overleven de mijten niet.

Kinderen die allergisch zijn voor huisstofmijt kunnen beter geen knuffels mee naar bed nemen. Willen ze dat toch, was de knuffel dan ook wekelijks op zestig graden of – als dat niet kan- stop hem minsten twee uur in de vriezer. De kleine viezeriken vriezen dan zeker dood.

3. Gladde vloeren, goed zuigen

Heb je vooral 's morgens last van een verstopte neus, tranende en jeukende ogen? Dan is de kans groot dat je last van huismijtallergie hebt. Kies in dat geval voor gladde vloeren zonder naden (bijvoorbeeld vinyl, marmoleum, laminaat) die je regelmatig goed kunt stofzuigen en dweilen.

Laat geen bergen kleding op de vloer slingeren. Vervang vooral in de slaapkamer gordijnen door iets wat minder stof aantrekt, zoals lamellen of jaloezieën. Die worden ook stoffig, maar zijn veel makkelijker schoon te maken met het borstelmondje van je (HEPA) stofzuiger. HEPA (high-effiency particulate air) filters houden bijna 100 procent van de mijtallergenen vast, maar ook stuifmeel en huisdierschilfers.

Huishoudexpert Zamarra Kok

geeft praktische vlekkentips en weet raad bij alle opruim- en huishoudproblemen. Ze schrijft sinds 2004 boeken, artikelen en blogs over opruimen en simpel huishouden. Ze is de bedenker van Speedcleaning.nl een energieke en slimme manier van schoonmaken. Haar motto is 'niet lullen maar poetsen'. Meer tips van Zamarra? Kijk op haar Facebook!

