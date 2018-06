Duik in watersport

De Week van de Watersport wordt dit jaar voor het eerst gehouden, en loopt van maandag 14 april tot en met maandag 21 april. In heel Nederland worden er meer dan 250 watersportactiviteiten georganiseerd. Het doel is om jong en oud te inspireren om met deze gezonde vorm van vrijetijdsbesteding aan de slag te gaan.

Vlot bouwen

Altijd al eens willen kitesurfen of wakeboarden? Dat kan volgende week op verschillende plaatsen tegen een gereduceerd tarief. Liever met een stel vrienden of de kinderen banaanvaren, canal biken, funtuben, bodyboarden, vissen, een vlot bouwen of jetskiën? Ook dat kan. Evenals het doen van een buitenboordmotorcheck of sleutelen aan een boot. U kunt zelfs overnachten op ’t water en vaarbewijsles nemen.

Top 3

De top drie van activiteiten die door de deelnemende (watersport)bedrijven worden georganiseerd:

1. Sloepvaren 2. Zeilen 3. Suppen

Voor alle activiteiten bij u in de buurt kunt u kijken op de landkaart.