Is Alkmaarse billentikker na pauze weer actief?

Of de dader de man is waar de politie al maanden vruchteloos achteraan zit, is niet zeker. „Maar er zijn wel gelijkenissen met de eerdere meldingen van aanrandingen in Alkmaar”, zegt politiewoordvoerster Felicity Bijnaar.

De vrouw sloeg na de aanranding alarm en agenten rukten uit, maar de aanrander was gevlogen. Burgernet werd ingeschakeld maar ook dat leverde niets op. „We zijn een onderzoek gestart en we bekijken camerabeelden”, zegt Bijnaar. Ook roept de politie mensen op die tussen 22.45 en 23.15 uur iets gezien hebben op de Helderseweg zich te melden op 0900 8844.

Het signalement van de dader: man in jas van gladde, grijze stof met capuchon, reed op een donkere sportieve herenfiets met iets roods aan de fiets.

Tientallen meldingen

Sinds begin augustus zijn tientallen vrouwen in Alkmaar en Sint Pancras op deze manier aangerand door een man die vervolgens hard doorfietste. Ook was er een slachtoffer in Heiloo. Ruim dertig vrouwen deden aangifte. Sinds januari kwamen er geen meldingen binnen, tot afgelopen maandag.