Oorlog in Oekraïne Dag 168 van de invasie LIVE | ’Geen Russische toeristen meer in Europese Unie’

Kopieer naar clipboard

Een Russische soldaat in Marioepol Ⓒ ANP

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. Oekraïne heeft naar eigen zeggen twee personen gearresteerd die voor de Russische inlichtingendienst werkten en plannen hadden om de Oekraïense minister van Defensie te vermoorden. Ook zijn er doden gevallen bij aanvallen in het oosten van Oekraïne dinsdag. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.