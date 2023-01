Meteoriet met miljarden jaren oud materiaal ontdekt op Antarctica

Met zijn ongeveer 7 kilo en „de grootte van een pompoen” werd de meteoriet op 5 januari ontdekt door een internationaal team aan het einde van hun 11-daagse expeditie.

’We waren door het dolle heen toen we hem vonden’. Ⓒ Maria Valdes/ SWNS

De meteoriet, die miljarden jaren oud materiaal bevat, is een van de grootste meteorieten die ooit op het continent zijn gevonden en is waarschijnlijk ontstaan in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, meldt The Independent.

„Wat betreft de grootte van de meteoriet: van de 45.000 meteorieten die de afgelopen eeuw uit Antarctica zijn gehaald, zijn er slechts 100 van deze grootte of groter”, zei Chicago’s Field Museum, dat deel uitmaakte van de expeditie.

Eeuwenlang op aarde

Volgens Valdes had de steen een „fusiekorst”, een glazige buitenlaag die smolt toen hij de atmosfeer binnenkwam. Het was ook versleten, een teken dat de steen al eeuwenlang op aarde was.

De meteoriet werd voor chemische analyse naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in België gestuurd.