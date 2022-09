Premium Het beste van De Telegraaf

Zakenman Harry B. verdachte in moordzaak arts Costa Rica: ’Ben erin geluisd’

Marcel Vink

De Nederlandse zakenman Harry B. wordt op Costa Rica verdacht van betrokkenheid bij de moord op de arts Maria Luisa Cedeño. Ⓒ Facebook

Quepos - Harry B., de Nederlandse verdachte in een even gruwelijke als opzienbarende moordzaak in Costa Rica, is formeel beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op het slachtoffer, een 43-jarige vrouwelijke arts. Zakenman B. zou volgens justitie in het Midden-Amerikaanse land de vrouw hebben vastgehouden en gebeten terwijl ze in zijn hotel werd verkracht. De advocaat van B. ontkent met klem.