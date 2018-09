Man belt alarmnummer vanuit ziekenhuisbed

Peter Tizzard, 73, lag in het Dorset County Hospital toen hij plotseling ernstige pijn kreeg. Naar eigen zeggen drukte hij op de alarmknop naast zijn bed en schreeuwde om hulp. Tizzard, die lijdt aan prostaatkanker, beweert dat hij geen gehoor kreeg en geen andere optie zag dan het alarmnummer te bellen. Een telefoniste van de alarmcentrale stuurde daarop een arts naar de man toe.

'Onderbezet'

Tizzard geeft het personeel niet de schuld voor het uitblijven van hulp, maar zegt dat de afdeling duidelijk onderbezet was en verpleegkundigen 'zich wezenloos renden'. ''Ik bleef maar schreeuwen, maar niemand kwam. Er zat niks anders op dan het alarmnummer te bellen. Ik vertelde de telefoniste dat er geen ambulance nodig was, maar ik alleen beneden naar de spoedeisende hulp gebracht moest worden. Het verplegend personeel was geweldig, maar gewoon onderbezet. Er liepen vier verpleegkundigen die tussen de 28 en 34 mensen moesten verzorgen. Hoe kan je verwachten dat ze in staat zijn om dat te doen!?''

Een woordvoerster van het Dorset County Hospital ontkent dat er die dag problemen waren met de personeelsbezetting en zegt dat meneer Tizzard de knop naast zijn bed helemaal niet heeft gebruikt. Tegenover de Daily Mail verklaart ze: ''De afdeling was volledig bemand die avond en er waren verder geen problemen. We begrijpen dat het hectisch oogde voor meneer Tizzard, het was ook erg druk, en dat hij misschien dacht dat 999 bellen sneller zou werken dan op de knop te drukken. We betreuren in ieder geval de gang van zaken.''