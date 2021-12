2 maanden oude baby is jongste dodelijke slachtoffer van tornado Kentucky

Het meisje, Oaklynn Koon, bezweek maandagochtend aan haar verwondingen. Dat lieten haar diepbedroefde ouders, Douglas en Jackie, in een Facebookbericht weten.

„Ik weet tenminste wie er voor mij over je zal waken. Mijn vader”, schreef Douglas in een bericht waarin hij de kleine hand van zijn dochter vasthoudt. „God, dit lijkt niet echt.”

Beroerte

Na een reeks verwoestende tornado’s afgelopen weekend in het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft de zwaarst getroffen staat Kentucky inmiddels 74 doden geregistreerd. Dat zijn er tien meer dan eerder op maandag werd gemeld. Ten minste 109 personen worden nog vermist, aldus de gouverneur in zijn jongste overzicht. Hij verwacht dat het dodental de komende dagen verder oploopt. In aangrenzende staten zijn tot nu toe veertien doden geteld.

Oaklynn had twee dagen in het ziekenhuis gelegen nadat de tornado vrijdag door haar geboorteplaats Dawson Springs trok.

Haar familie laat weten dat het meisje meerdere aanvallen kreeg in het ziekenhuis. Artsen vermoeden dat ze een beroerte heeft gehad. „Het ziet er helemaal niet goed uit. De machines houden haar in leven. Haar hoofd zwol erg op. Ze heeft geen activiteit”, zeiden haar ouders enkele uren voordat ze haar dood bevestigden op Facebook.

Autostoeltje vastgebonden

Toen de tornado vrijdag over het huis van het gezin raasde, zat Oaklynn in haar autostoeltje vastgebonden. De gezinsleden zaten ineengedoken in de badkamer. Vervolgens werden ze door de lucht meegesleurd en belandden ze bij het huis van de buurman.

Oaklynn werd samen met haar oudere broer Dallas in het ziekenhuis opgenomen. Haar broer is zondag uit het ziekenhuis ontslagen.

Het huis van het gezin is volledig verwoest door de tornado. Chris Smiley, de burgemeester van Dawson Springs, schatte zondag dat 75 procent van hun kleine stad is weggevaagd.