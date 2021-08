Motorrijder (43) omgekomen bij ongeval op rotonde in Kaatsheuvel

Premium Binnenland

Gelderse straat voor derde keer opgeschrikt door auto die huis ramt: ’Meisje zat onder het bloed’

En weer is het raak op de Arnhemsestraat in het Gelderse Leuvenheim. In de nacht van zondag op maandag ramde een auto een woning, waarbij de zijgevel volledig werd weggevaagd. De bestuurder bleek onder invloed van drugs. Het is volgens de dorpelingen het derde huis in acht jaar tijd waar een voertui...