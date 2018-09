Nabestaanden aan het woord in decemberproces

Het Surinaamse proces over de decembermoorden is maandag hervat nadat het lange tijd had stilgelegen. Maar het blijft voorlopig nog wel onduidelijk hoe het proces verder gaat en of hoofdverdachte Desi Bouterse, president van Suriname, straf kan krijgen. Maandag was de eerste keer sinds het proces in 2002 begon dat de nabestaanden via hun advocaten het woord mochten voeren. Ze kregen die kans omdat het proces maandag voor één van de in totaal 25 verdachten werd hervat.