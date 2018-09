'Pedoseksuelen terug naar eigen gemeente'

Burgemeesters, reclassering, gemeenten en justitie zijn in overleg om te kijken naar verbeteringen in het terugkeerbeleid. Dat doen ze vooral vanwege de steeds terugkerende discussie als een pedoseksueel na celstraf weer de maatschappij ingaat. Zo was er veel te doen over de komst van de veroordeelde oud-zwemleraar Benno L. naar Leiden.

„Waar we niet naartoe moeten is een systeem waarbij we met pedo's door het hele land gaan leuren om te kijken of iemand ergens gehuisvest kan worden”, aldus Schneiders. „Ik pleit ervoor dat zedendelinquenten gewoon terugggaan naar hun eigen gemeente. Als we dat niet doen, dan krijg je een hele carrousel waar straks geen touw meer aan vast te knopen is.”

De voorzitter is geen voorstander van een roulatiesysteem, waarbij telkens een andere gemeente kan worden aangewezen. „Het uitgangspunt moet zijn: je komt uit de gevangenis, je hebt je straf uitgezeten en dan heb je een nieuwe kans. Als een burgemeester dan kan zeggen dat je in je eigen woonplaats niet meer mag wonen, dan is dat een heel vergaande inbreuk op de vrijheid die mensen hebben.”

Alleen als directe confrontaties met slachtoffers voor de hand liggen, kan naar een andere woonplaats worden gezocht, zo vindt het Genootschap van Burgemeesters.