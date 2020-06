Tragedie in Italië: moeder en twee kinderen dood onder puin ingestort gebouw

Het ongeluk vond woensdag plaats in de stad Albizzate toen een kroonlijst met een lengte van 70 meter plotseling naar beneden kwam. De vrouw en haar 5-jarige zoontje stierven ter plekke. Het 15 maanden oude dochtertje van de vrouw overleed later in het ziekenhuis, meldt persbureau ANSA.

De 9-jarige getuige bevond zich aan de overkant van de straat toen de stenen massa naar beneden kwam. Een 42-jarige vrouw raakte gewond. Reddingswerkers hadden uren nodig om de slachtoffers onder het puin vandaan te halen. In het oude industriële gebouw zijn meerdere bedrijven gevestigd.