LIVE | Los Angeles en omgeving grotendeels in lockdown tot 20 december

AMSTERDAM - Het aantal coronabesmettingen loopt in de Verenigde Staten en Europa flink op. Wereldwijd worden extra coronamaatregelen getroffen zoals volledige en lokale lockdowns, avondklokken en contactbubbels. Staat ons een derde golf te wachten, of biedt een vaccin uitkomst? Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.