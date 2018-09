Timmermans geschokt door dood pater

„De man die niets dan goeds bracht in Homs, die Syriër onder de Syriërs was geworden, die weigerde de zijnen in de steek te laten, ook toen het levensgevaarlijk werd, de man die zijn overtuiging met ware doodsverachting in de praktijk bracht, is op laffe wijze vermoord”, aldus Timmermans over Van der Lugt op Facebook. „Het zoveelste slachtoffer van de gruwelijke strijd. Pater Frans verdient onze dankbaarheid en ons respect. En hij moet kunnen rekenen op onze inzet om de ellende te helpen beëindigen.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik