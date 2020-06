Goedkoop op vakantie in eigen land

Een houten huisje met prive-sanitair bij de kampeerplek op camping de Solse Berg in Garderen. Om te voldoen aan de coronaregels zijn er huisjes met toilet en zonnedouche geplaatst. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - De zomervakantie in eigen land zet nu goed door. „De boekingen voor juli tot september van Nederlanders komen in een stroomversnelling, maar vol zitten we nog lang niet, vooral omdat buitenlandse toeristen grotendeels wegblijven”, zegt directeur Geert Dijks van recreatiekoepel Hiswa-Recron.