Trump onthult kandidaat-opperrechter

Trump kiest waarschijnlijk een conservatieve vrouw om de progressieve Ginsburg op te volgen. De op 87-jarige leeftijd gestorven opperrechter zou zelf kort voor haar dood hebben gezegd dat pas na de verkiezingen op 3 november over haar opvolging zou moeten worden beslist. Volgens Amerikaanse media zoals CNN en The New York Times is Trump van plan om de 48-jarige Amy Coney Barrett te nomineren.

De president heeft tijdens zijn ambtstermijn al twee andere opperrechters benoemd. Zij worden voor het leven aangesteld en beslissen over gevoelige kwesties. Als Trump ook de opvolging van Ginsburg rond krijgt, hebben de rechters die als conservatief worden gezien in het hoogste hof van de VS een meerderheid van 6 tegen 3.

De kandidaat van Trump moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar daar hebben zijn Republikeinen een meerderheid. Voor hen staat veel op het spel. Ze lopen in november het risico zowel hun meerderheid in de Senaat als het Witte Huis te verliezen. Dan zou de kans zijn verkeken om nog een conservatieve opperrechter te benoemen.