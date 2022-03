Kabinet garandeert snelle sluiting gasveld Groningen nu niet

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat. Dit jaar mag er naar verwachting 4,6 miljard kuub gas worden gewonnen uit het Groningenveld, indien de rest van het gasjaar ’gemiddeld verloopt’.

De bedoeling was dat de NAM 3,9 miljard kuub zou winnen. De vorige minister, Stef Blok, waarschuwde in januari al dat mogelijk meer gas gewonnen moest worden.

Dat heeft te maken met vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek (dat hoogcalorisch Russisch gas omzet naar laagcalorisch gas dat wij gebruiken).

Hoge gasvraag

De tweede reden hangt samen met de hogere gasvraag uit Duitsland, waarmee Nederland contracten heeft. Onze oosterburen gaven aan 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in hun energiebehoefte te voorzien. Blok verwachtte dat er 7,6 miljard kuub nodig zou zijn, maar dat is nu bijgesteld naar 4,6 miljard kuub.

Staatssecretaris Vijlbrief meldt dat de toename ’gelukkig beperkt’ is gebleven. Dankzij slimmere inzet van de bestaande stikstoffabrieken, een andere kwaliteit van geïmporteerd gas en door de milde winter is er minder extra gas nodig uit het veld dan verwacht in januari dit jaar.

Het Groningenveld is na dit gasjaar alleen nog maar beschikbaar als reservemiddel in geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen.

Omstandigheden onzeker

„Alles is erop gericht om het veld daarna zo snel mogelijk – in 2023 of 2024 - definitief te sluiten. De omstandigheden zijn echter onzeker – mede door de Russische inval in Oekraïne”, meldt Vijlbrief. „Volledige zekerheid over spoedige sluiting in 2023 of 2024 is dan ook nu niet te geven. Het is wel nadrukkelijk mijn intentie.”