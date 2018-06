D66: wapengekletter hoort er bij

D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat maandagochtend voor overleg met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en de financieel specialisten van de regeringspartijen VVD en PvdA en de andere oppositiepartijen ChristenUnie en SGP. Carola Schouten (ChristenUnie) wees er op dat ze is uitgenodigd door Dijsselbloem en niet door Zijlstra.

Ook SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf reageerde laconiek op het interview zaterdag in het AD met de VVD-fractievoorzitter. „Als de heer Zijlstra denkt dat het ook zonder ons kan, prima.” Hij zei erbij dat hij niet houdt van dreigen, maar wees er wel op dat enkele belangrijke wetsvoorstellen nog door de Eerste Kamer behandeld moeten worden. En daar heeft het kabinet zonder steun van oppositiepartijen geen meerderheid.

Volgens Henk Nijboer (PvdA) is de uitgangssituatie voor de onderhandelingen nu makkelijker dan vorig jaar. Toen moest er extra bezuinigd worden, nu is dat niet het geval. Over Zijlstra's opmerkingen afgelopen zaterdag dat hij klaar is met nivelleren zei Nijboer: „We zullen zien.”

Mark Harbers (VVD) zei dat er - als het aan de VVD ligt - niet verder wordt genivelleerd. De grootste prioriteit voor de liberalen is het opleveren van een degelijke begroting waarin het overheidstekort niet verder oploopt.

De oppositie legt maandag bij Dijsselbloem een fikse wensenlijst op tafel die in de miljarden loopt. Maar de ruimte die er naar verwachting is uit meevallers - vijfhonderd miljoen euro - is vorige week al verdeeld tussen VVD en PvdA. In ruil voor het van tafel halen van de strafbaarstelling van illegaliteit (een wens van de PvdA), kreeg de VVD een belastingverlaging voor de inkomens tussen 40.000 en 110.000 euro.

Partijen als de ChristenUnie en de SGP willen ook lastenverlaging voor de lagere inkomens en verder nog geld voor de zorg en voor defensie en veiligheid. D66 wil lastenverlaging voor iedereen en wil dat bekostigen door te snijden in de toeslagen.