Amsterdam op bedrijvenjacht in Amerika

De Verenigde Staten zijn met 770 bedrijven de grootste buitenlandse investeerder in de regio Amsterdam.

Behalve de burgemeester gaat ook wethouder Carolien Gehrels (Economische Zaken) naar de VS. Zij is vanaf woensdag een week in New York en Boston.

Naast het interesseren van bedrijven is het doel van beide reizen ook de economische relaties met de betrokken steden te versterken.

In de Amsterdamse delegaties zitten verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de culturele sector en kennisinstellingen. Hun aandacht gaat uit naar Amerikaanse bedrijven die actief zijn in de sectoren ICT, life science en de creatieve industrie.

Tijdens het bezoek ligt de 19e-eeuwse klipper Stad Amsterdam in de havens van New York en Boston. Het zeilschip fungeert als ontvangstruimte voor Amerikaanse bedrijven en er vinden verschillende seminars plaats.