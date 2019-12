Fiscus naar gedupeerden om gelakte dossiers

Het gaat dan om ouders die wilden weten waarom zij van fraude werden verdacht, maar waarvan de dossiers grotendeels onleesbaar waren gemaakt toen zij om inzage vroegen. „Dat hebben we niet goed gedaan, het had er anders uit moeten zien”, zegt staatssecretaris Snel (Financiën).

De staatssecretaris staat voor weer een moeilijk debat. Met dit voorstel lijkt hij de vlucht naar voren te nemen. Gedupeerden worden vrijdag of zaterdag gebeld en als zij daar prijs op stellen komt er ook iemand bij hen langs, aldus Snel. Het is de bedoeling dat zij dan antwoord krijgen op hun vragen. „Daar hebben die ouders recht op”, meent de D66-bewindsman.

Snel geeft toe dat hij het eindresultaat ook zelf beter in de gaten had moeten houden. „Maar ik ga natuurlijk niet zelf lakken, het zou slecht zijn als politici dat zouden doen.”

De manier waarop het nu is gedaan, met zwartgelakte pagina's, is ’natuurlijk gewoon slecht’. Maar volgens Snel was het de bedoeling zo snel mogelijk informatie te verstrekken.

