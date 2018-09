Shaqiri mist return tegen Manchester United

Bayern München kan woensdag in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester United niet beschikken over Xherdan Shaqiri. De Zwitserse international liep zaterdag in het verloren duel met FC Augsburg (1-0) een bovenbeenblessure op. Zondag bleek dat hij een spiertje heeft gescheurd in zijn rechterbovenbeen en enkele weken uit de roulatie is.