Podcast met Saskia Belleman Onvoorstelbaar familiedrama: 'Welke vent doet zijn gezin dit aan?

Een gezinsdrama dat zijn weerga niet kent. De 49-jarige Martijn den B. wilde zichzelf van het leven beroven nadat hij was ontmaskerd als fraudeur. Alleen overleed hijzelf niet, maar zijn 14-jarige zoon Vigo. Wat ging er die bewuste nacht van 2 november 2020 mis? Is hier sprake van een mislukte zelfmoordpoging of wilde de vader zijn gezin meenemen in de dood? In een nieuwe aflevering van De Zaak Ontleed vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman hoe een doodnormale man uit Assendelft overging tot een onvoorstelbare wanhoopsdaad.