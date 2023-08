Minister Adriaansens na cijfers over recessie: ’Oppassen met lastenverzwaringen’

Volgens de bewindsvrouw is waakzaamheid geboden. „Tegelijkertijd moeten we als kabinet zorgen voor voldoende koopkracht voor consumenten en een stabiel ondernemersklimaat. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nu nodig, dus we moeten oppassen met het verstoren van de economie en ook met lastenverzwaringen.” Dat vraagt volgens haar om ’de juiste afwegingen en besluiten in de komende weken richting Prinsjesdag.’

„Onze economie is in het tweede kwartaal van dit jaar minimaal (-0,3%), maar wél net als in het eerste kwartaal van 2023 (-0,4%) gekrompen. Het gaat om eerste berekeningen, dus je moet met het gebruik van het woord voorzichtig zijn, maar onze economie zit technisch gezien in een recessie.”

Bijzondere situatie

Nederland zit economisch in een bijzondere situatie, zegt Adriaansens. „De fundamenten zijn goed. De werkloosheid is en blijft laag, de investeringen groeien dit jaar door en onze economie is na de coronacrisis opvallend sterk gegroeid ten opzichte van bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië en het EU-gemiddelde. Tegelijkertijd maken mensen zich terecht zorgen over hoge (energie)prijzen en is naast de sterk verminderde goederenexport in het afgelopen kwartaal ook de consumptie van huishoudens gedaald.”

Haar inzet is om de structurele oorzaken - zoals tekort aan personeel – aan te blijven pakken en ’te investeren in de uitdagingen op de langere termijn zoals onze internationale concurrentiepositie’. „Denk aan meer publieke en private financiering voor innovatie en technologie.Maar ook door te kijken waar we onnodige prijsstijgingen kunnen aanpakken. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of er inkoopbeperkingen zijn die ervoor zorgen dat Nederlandse ondernemers duurder moeten inkopen en dus ook consumenten meer kwijt zijn.”

Nederland zit in een recessie. In het tweede kwartaal kromp de economie met 0,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar doordat consumenten de hand op de knip hielden en de de export van goederen daalde. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).