Stads- en toerfietsen: Kritisch oordeel

Voor deze test hebben we gekozen voor een gemêleerd gezelschap van testers. De een is student en gebruikt de fiets om te pendelen tussen station en school, de ander neemt de fiets mee op de drager en toert op jaarbasis duizenden kilometers door binnen- en buitenland. Met hun wisselende achtergronden kunnen de testers samen een goed oordeel vellen over de nieuwste modellen van gerenommeerde merken als Trek, Gazelle, Batavus, Koga, Giant, Sparta en Cortina.

STADSFIETSEN

Peter Witte vindt de Giant Triple een comfortabele fiets met goede schijfremmen. „Als ik toch een minpuntje moet noemen: de kabels hangen alle kanten op. Als je fiets bij een treinstation staat geparkeerd, is de kans groot dat een andere fietser met zijn stuur in de kabels komt. Dat zorgt voor schade. Een stadsfiets moet, vind ik, ook een nachtje bij een station in de openlucht kunnen staan. De deels open kettingkast maakt de ketting kwetsbaar, hij kan sneller roesten.”

De Gazelle Eclipse scoort volgens veel testers pluspunten, vooral omdat de fiets goed is afgewerkt. Zo heeft dit rijwiel een geïntegreerde koplamp die is aangesloten op de naafdynamo. De kans op schade aan de koplamp is zo kleiner, volgens Martijn Brakenhoeff. Roos Hoenderdos merkt de kleuraccenten op en zegt dat deze subtiel in het design zijn verwerkt. De snelbinders, het handvat en zelfs de ventieldop passen in de totaalstijl van deze fiets.

Ook de Trek L400 valt bij menig tester in de smaak om zijn ontwerp. De voorverlichting is bijvoorbeeld weggewerkt in de vork aan weerszijden van het wiel. Volgens Evert Root leent de geometrie zich prima voor langere afstanden, hoewel het een stadsfiets is. De luxe uitgevoerde fiets is uitgerust met een geveerde zadelpen en voorvork. „Als je veel kilometers naar je werk aflegt of een lange tocht door de polder maakt, blijft deze Trek comfortabel.”

Bij de Batavus Monaco viel het sommige testers op dat de bel wat lastig te vinden is. Verder zijn de remgrepen, zonder profiel, wat eenvoudig. De stuurpen is gemakkelijk te verstellen, waardoor je snel een prettige fietshouding kunt aannemen. Eén van onze testers merkt op dat je met de toegepaste fietsverlichting ook vanaf de zijkanten zichtbaar bent. „Dat zorgt wellicht voor nog meer veiligheid”, concluderen de rijders uit ons panel.

Jan Albert Sterkman noemt de Sparta Mojo een ‘echt leuke boodschappenfiets’. Peter Witte vindt het model in opvallend mintgroen wat zwaar sturen. Dat komt volgens hem mogelijk door de vorm van de voorvork. „Je moet de fiets voor je gevoel meer corrigeren. Positief is de brede standaard. Je kunt je kinderen al achterop zetten, terwijl de fiets nog gewoon op de standaard staat. Dat maakt van deze Sparta een echte stadsfiets. Hier is goed over nagedacht.”

Een fiets die wisselend werd ontvangen, is de Cortina U5. „Helemaal voor mij gemaakt. Je zit hierop lekker ontspannen en je mag ermee gezien worden”, zegt Kim Heijt.8 Peter Witte stelt dat de fiets met de gouden kleur nog geen goud verdient. „Gewoon een goede stadsfiets. De koplamp oogt wat fragiel en de remgrepen zijn simpel. De fiets is echter uitermate geschikt om er boodschappen mee te doen, mede om zijn stuurslot, een tool die ervoor zorgt dat het stuur niet omslaat als je op de voordrager een zware tas zet. De voordrager is licht en smal en dat scheelt gewicht. De kabels zijn er op een mooie manier achter verwerkt.”

TOERFIETSEN

Het belangrijkste verschil tussen een toerfiets en een gewone stadsfiets is dat er meer bagage kan worden meegedragen en dat ze zijn voorzien van een steviger frame en extra versnellingen. Dat maakt deze fietsen ideaal voor fietsvakanties.

Net als bij de stadsfietsen zijn er bij de toerfietsen ook wisselende opmerkingen. Arie de Wit zegt dat hij de Batavus Gavia niet snel zal gebruiken voor een afdaling. „De remmen zijn matig, je moet flink knijpen om tot slistand te komen. Op het vlakke zul je er echter geen of minder problemen mee ondervinden. Al met al is het een aardig fietsje. Hij schakelt prima en de achterderailleur heeft een bescherming.”

De Koga F3 2.1 is een model dat hoge ogen gooit bij menig tester. Kim Heijt: „Hij remt goed en snel en hij zit erg lekker.” Ook René Sikam is vol lof over de Koga. „De afwerking is goed, hij is heel wendbaar, het remsysteem functioneert perfect en hij is ook nog eens bijzonder licht. Als het heuvelachtig wordt, dan blijf je in ieder geval in de voorhoede.”

Ook Arie de Wit, die zelf graag door Italië toert, heeft op het gewicht gelet. Hij vond de Giant Futuro een ietwat zware fiets. „Daardoor is de fiets best comfortabel en heeft hij een vrij degelijke wegligging. Voor de heuvels is hij in mijn ogen aan de zware kant.” Er valt meer op aan deze fiets. „Zo remt hij onwijs strak. Het remsysteem van Shimano, LX, staat goed aangeschreven en werkt perfect. Daar heb je als toerfietser behoorlijk veel plezier van”, aldus de tester.

Volgens Peter Witte schakelt de Gazelle Fuente Pure minder dan de Giant Futuro. De fiets is licht van gewicht, oogt sportief en heeft in tegenstelling tot veel andere toerfietsen een vaste voorvork en zadelpen. De testers reageren wisselend op het zogeheten verstelbare multigripstuur, een ossenkopva8riant. „Als je naar het geheel kijkt en de prijs en kwaliteit vergelijkt, dan is deze fiets, de goedkoopste in de test, een redelijke aankoop.”

René Sikam vindt de Trek T600SL, de fiets met de hoogste adviesprijs in deze toertest, naar behoren afgewerkt. „Er zijn heel wat kabels, maar die zijn niet storend.” Ook anderen zijn lovend over het sportieve design en het vergelijkbare rijgedrag. De fiets maakt gebruikt van een speciale voorvorkvering (SPA) die het gewicht wat lager weet te houden, zonder dat het ten koste gaat van het comfort.

Fietsned en NTFU

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en mobiele pechhulp FietsNED hebben ook dit jaar meegewerkt aan De Telegraaf Fietstest. Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van racefietsers, mountainbikers en recreatieve fietsers. De 55.000 mensen die zijn aangesloten bij de NTFU profiteren onder meer van een fietsschadeverzekering, korting op toertochten, trainingen en clinics en een magazine. FietsNED biedt een landelijk dekkend netwerk van specialisten die fietsers onderweg helpen met reparaties, van een lekke band of kapotte ketting tot haperende e-bike aandrijving. Zo’n 96% van de pechgevallen kan ter plaatse worden opgelost. FietsNED werkt sinds kort samen met de Belgische tegenhanger VAB. Zie www.fietsned.nl en www.nftu.nl.