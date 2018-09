Leider al-Qaeda: stop onderlinge strijd Syrië

Zawahiri zei dat het beter is als de organisaties samenwerken. In Syrië vechten onder meer de groepen Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL) en het Nusra Front. Al-Qaeda had ISIL eerder opgeroepen om alleen in Irak te vechten, omdat het in Syrië in gevecht zou komen met het Nusra Front.

Beide organisaties waren verbonden met al-Qaeda, maar met ISIL is de samenwerking door al-Qaeda opgezegd.

In de audioboodschap stond Zawahiri stil bij de dood van de Syrische rebellenleider Abu Khaled al-Soury. Die werd eind februari vermoord door rebellen van ISIL. Soury was een bekende van wijlen Osama bin Laden en diens opvolger Zawahiri.

Volgens het activistische Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens zijn er 4000 mensen omgekomen in de onderlinge strijd van terreurorganisaties. De oorlog in Syrië heeft naar verluidt meer dan 150.000 mensen het leven gekost.