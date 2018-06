Koningsparen vieren relatie Nederland-Zweden

In het Rijksmuseum bekijken de vorstenparen het verdrag dat op 5 april 1614 werd getekend. De koningen krijgen het jubileumboek 'The Swedes and the Dutch were made for each other' (Zweden en Nederlanders zijn voor elkaar gemaakt) aangeboden. Tenslotte wordt een kijkje genomen bij het door Zweden uitgeleende schilderij van Rembrandt, 'Claudius Civilus - Eed der Bataven'. Dat meesterwerk is gemaakt voor het stadhuis van Amsterdam - nu het Koninklijk Paleis - en is de afgelopen 250 jaar pas 3 keer Zweden uit geweest. In die gevallen ging het naar Amsterdam.

„Vriendschap tussen landen is nooit vanzelfsprekend. Zoals alles wat van waarde is, moet zij voortdurend goed worden onderhouden”, zei koning Willem-Alexander dan ook tijdens zijn tafelrede vrijdagavond in het paleis. „De viering van 400 jaar diplomatieke contacten is een uitgelezen kans om elkaar weer eens uitgebreider te ontmoeten en de samenwerking te verdiepen. Zo zijn en blijven wij vrienden voor de toekomst.”

Hij had lof voor zijn Zweedse collega koning Carl XVI Gustaf, die vorig jaar zijn 40-jarig regeringsjubileum vierde. „Als koning die nog aan het begin staat, heb ik groot respect voor uw indrukwekkende staat van dienst. Van de 400 jaar die de diplomatieke relatie tussen onze beide landen oud is, heeft u maar liefst een 10e deel als koning meegemaakt”, merkte Willem-Alexander op.

Koning Carl Gustaf zei in zijn toespraak „trots” te zijn dat het schilderij nu grotere bekendheid kan krijgen in Nederland.