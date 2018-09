’Sylvana moet aangifte doen’

Net als velen in ons land die wel eens worden bedreigd kan zij aangifte doen. De opstelling van Sylvana over zaken die spelen in ons land maakt haar niet overal populair. En dan zijn er altijd wel wat gekken te vinden die dan met vreemde ideeën komen.

Maar persoonlijke beveiliging op kosten van de belastingbetaler lijkt mij niet van toepassing voor een kandidaat politica. Zij is nu niets meer dan een gewone burger die ook geen persoonlijke bescherming zal krijgen bij bedreigingen.

R.E. Advokaat, Utrecht