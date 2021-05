De Nyiragongo blijft sputteren: Goma siddert voor Afrika’s dodelijkste vulkaan

De uitbarsting van de 3.470 meter hoge Nyiragongo dit weekeinde was, net als destijds in 2002, zonder meer spectaculair en kwam net als toen als een verrassing. In Goma, het thuis van 2 miljoen mensen, sloeg de paniek flink toe, met een halve volksverhuizing als gevolg. De krater met ’s werelds grootste lavameer ligt immers 15 km verderop en lavastromen kunnen gemakkelijk snelheden van 100 km per uur halen.

Lavastromen

Deze combinatie maakt dat de Nyiragongo Afrika’s gevaarlijkste vulkaan is. De kans dat allesvernietigende lavastromen tijdens een uitbarsting mensenlevens eisen is veel groter dan wanneer zijn kleine broertje, de Nyamuragira, uitbarst. Deze vulkaan in het Virunga-gebergte is net zo actief, maar ligt veel verder van de bewoonde wereld en kan hierdoor veel minder schade aanrichten.

Desondanks valt het dodental van 32 slachtoffers mee, zeker in vergelijking met 19 jaar geleden. Dat komt omdat de lava aan de rand van de stad tot stilstand kwam, in tegenstelling tot in 2002. Toen kwamen er 250 mensen om en trokken er 300.000 de grens over naar Rwanda.

Kinderen

Het aantal slachtoffers kan overigens nog oplopen want er worden er in en om Goma, waar grote en diepe scheuren in de aarde zijn ontstaan, veel mensen vermist. UNICEF heeft in een persbericht laten weten dat het alleen al gaat om 170 kinderen. De kinderorganisatie van de Verenigde Naties (VN) voegt daaraan toe dat de verstrekking van schoon drinkwater en medische zorg in het gebied, waar honderdduizenden mensen zonder water en stroom zitten, op gang is gekomen. „Dat is om de uitbraak van ziektes zoals cholera te voorkomen.”

Daarnaast blijft Goma rekening houden met nieuwe erupties: er werden maandag verschillende vulkanische schokken en aardbevingen gevoeld, waarvan één 5.3 op de schaal van Richter. „Dat wijst erop dat er magma omhoog komt”, aldus journaliste Mélanie Gouby via twitter. „Dat kan een teken zijn voor nog meer uitbarstingen.”